В Башкортостане начался пожароопасный сезон

Администрация Уфы напоминает о том, что в связи с установлением устойчивых плюсовых температур на территории лесного фонда Республики Башкортостан начался пожароопасный сезон.

В 2021 году с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло порядка 450 очагов лесных пожаров (в 2020 году – 131 очаг) на общей площади 14 253,845 га (годом ранее – 4652,69 га). Пожароопасную ситуацию в прошлом году усугубили засуха и аномальная жара, новые очаги появлялись вплоть до начала сентября.

Причиной природных пожаров чаще всего является человеческий фактор. Как правило, возгорания в лесных массивах происходит из-за неосторожного обращения с огнем, непогашенного костра, брошенной спички или сигареты, сжигания мусора, сухой травы, а также проведения пожароопасных работ, не исключается и детская шалость.

В период посещения лесов запрещается:

– пользоваться открытым огнем, в том числе разводить костры, особенно в хвойных лесах, рядом с сухой травой или зарослями;

– бросать горящие или непотушенные спички и окурки;

– сжигать сухую траву, камыш, стерню и солому на полях, в лесу, садах, прогалинах и под деревьями;

– оставлять на траве бутылки или осколки стекла, так как они, сфокусировав солнечный луч, могут воспламенить сухую растительность;

– разводить костёр или готовить что-то на углях в ветреную погоду, лить в огонь горючую жидкость, оставлять его без присмотра;

– оставлять костер после себя горящим или непотушенным.