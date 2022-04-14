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Экология

В Уфе зафиксировано значительное превышение ПДК пыли в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в очередной раз сообщает о запыленности воздуха в Уфе.

Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе за последнее время была превышена:

6 апреля

– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).

10 апреля

– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

11 апреля

– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).

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