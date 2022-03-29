Уфимцы смогут сдать на утилизацию старые шины в рамках экологической акции

В рамках акции в каждом из семи районов Уфы установят бункеры-накопители. Сданные шины будут вывозить ежедневно.

Акция продлится с 10 апреля по 10 мая. Бункеры расположатся по следующим адресам:

Советский район – Менделеева, 171;

Ленинский район – Силикатная, 18;

Кировский район – пересечение улиц Коммунистической и Посадской;

Орджоникидзевский район – Вологодская, 76/2;

Демский район – Магистральная, 2;

Октябрьский район – 50 лет СССР, 45, Гагарина, 33;

Калининский район – Интернациональная, 133А.