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Уфимцы смогут сдать на утилизацию старые шины в рамках экологической акции

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В Уфе состоится экологическая акция «Шинная утилизация». Жители смогут привезти и безвозмездно сдать старые покрышки.

В рамках акции в каждом из семи районов Уфы установят бункеры-накопители. Сданные шины будут вывозить ежедневно.

Акция продлится с 10 апреля по 10 мая. Бункеры расположатся по следующим адресам:

Советский район – Менделеева, 171;

Ленинский район – Силикатная, 18;

Кировский район – пересечение улиц Коммунистической и Посадской;

Орджоникидзевский район – Вологодская, 76/2;

Демский район – Магистральная, 2;

Октябрьский район – 50 лет СССР, 45, Гагарина, 33;

Калининский район – Интернациональная, 133А.

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