Уфимцы смогут сдать на утилизацию старые шины в рамках экологической акции

В Уфе состоится экологическая акция «Шинная утилизация». Жители смогут привезти и безвозмездно сдать старые покрышки.
В рамках акции в каждом из семи районов Уфы установят бункеры-накопители. Сданные шины будут вывозить ежедневно.
Акция продлится с 10 апреля по 10 мая. Бункеры расположатся по следующим адресам:
Советский район – Менделеева, 171;
Ленинский район – Силикатная, 18;
Кировский район – пересечение улиц Коммунистической и Посадской;
Орджоникидзевский район – Вологодская, 76/2;
Демский район – Магистральная, 2;
Октябрьский район – 50 лет СССР, 45, Гагарина, 33;
Калининский район – Интернациональная, 133А.
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