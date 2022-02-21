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Экология

На очистку реки Демы Башкортостан потратит больше 105 млн рублей

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Работы по очистке русла реки Демы начнутся в 2022 году на участке от деревни Новомихайловка до Нижегородки.

Реку благоустроят в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов», уже разработан проект и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Готовятся документы для проведения конкурса по отбору подрядчиков, начальная цена контракта составит 105,53 млн. рублей.

Кроме того, как сообщает министр природопользования и экологии Урал Искандаров, в 2022 году будет расчищен пруд на реке Потеха в Благовещенске.

«Состояние пруда тревожило местных жителей, он был сильно заболочен, в теплое время года источал неприятный запах. Расчистку водоема от растительности и донных отложений мы начали еще в 2020 году, в этом году планируем завершить работы», – сказал Искандаров.

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