Уфа потратит на проект ликвидации шламонакопителя почти 19 млн рублей

Администрация Уфы по итогам конкурса определилась с организацией, которая подготовит проект рекультивации шламонакопителя, расположенного в Орджоникидзевском районе.
Шламонакопитель расположен неподалеку от поселка Новые Черкассы, возле реки Шугуровка, и представляет собой озеро площадью 1,4 га, заполненное нефтепродуктами и другими отходами.
В торгах участвовали четыре организации, выиграло московское ООО Институт «Газэнергопроект», снизив стоимость работ с 25 до 18,95 млн рублей.
Компании предстоит изучить и представить способы рекультивации шламонакопителя, ликвидации экологического вреда и восстановления пригодности земли для дальнейшего использования.
Институт «Газэнергопроект» приступит к работе 31 июля 2022 года и завершит ее до 27 ноября 2023 года.
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