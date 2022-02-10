Уфа потратит на проект ликвидации шламонакопителя почти 19 млн рублей

Шламонакопитель расположен неподалеку от поселка Новые Черкассы, возле реки Шугуровка, и представляет собой озеро площадью 1,4 га, заполненное нефтепродуктами и другими отходами.

В торгах участвовали четыре организации, выиграло московское ООО Институт «Газэнергопроект», снизив стоимость работ с 25 до 18,95 млн рублей.

Компании предстоит изучить и представить способы рекультивации шламонакопителя, ликвидации экологического вреда и восстановления пригодности земли для дальнейшего использования.

Институт «Газэнергопроект» приступит к работе 31 июля 2022 года и завершит ее до 27 ноября 2023 года.