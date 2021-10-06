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Экология

Птичий грипп добрался до Башкортостана

Впервые на территории Башкортостана зафиксировали случаи заражения птичьим гриппом. Эта болезнь может нанести серьезный ущерб экономике региона.

Очаг инфекции выявили в хозяйстве в Туймазинском районе: заразились гуси, которые содержались около озера, где обитают и дикие птицы. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Птичий грипп – это вирусная болезнь с высокой летальностью, может поражать все виды сельскохозяйственных птиц, выкашивать до 100% заболевших и наносить огромный ущерб экономике. Во всех хозяйствах республики под угрозой находятся порядка 12 млн птиц.

В прошлом году вспышки были в Татарстане и Оренбургской области, в этом – в Челябинской области, но в Башкортостан болезнь раньше не приходила.

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