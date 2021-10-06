Птичий грипп добрался до Башкортостана

Очаг инфекции выявили в хозяйстве в Туймазинском районе: заразились гуси, которые содержались около озера, где обитают и дикие птицы. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Птичий грипп – это вирусная болезнь с высокой летальностью, может поражать все виды сельскохозяйственных птиц, выкашивать до 100% заболевших и наносить огромный ущерб экономике. Во всех хозяйствах республики под угрозой находятся порядка 12 млн птиц.

В прошлом году вспышки были в Татарстане и Оренбургской области, в этом – в Челябинской области, но в Башкортостан болезнь раньше не приходила.