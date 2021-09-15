В Башкортостане появятся ветряные электростанции

Проектными менеджерами Корпорации сформировано предложение по созданию в Зилаирском районе Башкортостана ветряных мельниц как экологичного и безопасного источника электроэнергии.

«Корпорация развития эффективно работает над улучшением инвестклимата в регионе. Формируя бизнес-предложения, мы показываем все возможности нашей республики и значительно облегчаем задачу инвесторам, выбирающим отраслевую направленность производства.

Кроме того, увеличивается налоговая генерация, а местные жители обеспечиваются рабочими местами. В частности, реализация данного проекта позволит снизить зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо», – сказал генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.