Росприроднадзор начал обследовать территорию «Уфахимпрома»

«Уфахимпром», производивший продукты органической химии, закрылся еще в 2017 году, большая часть огромной территории завода заброшена, на ней хранится огромной количество опасных химических веществ.
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«Как и обещали, выходим на обследование промплощадки "Уфахимпром" силами ЦЛАТИ под руководством центрального аппарата. Когда закончим обследование, представим в правительство информацию для решения вопроса о дальнейшей рекультивации участка.
Бывшая промзона представляет собой огромную площадь отравленных водоемов, почвы и отходов неизвестно какой опасности. Загрязнено 142,9 га земли, а объем накопленного шлама и ила оценивается в 412,14 тысячи кубометров.
Территория требует тщательного изучения для разработки проекта по ликвидации накопленного вреда», – сообщила в соцсетях руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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