Росприроднадзор начал обследовать территорию «Уфахимпрома»

«Как и обещали, выходим на обследование промплощадки "Уфахимпром" силами ЦЛАТИ под руководством центрального аппарата. Когда закончим обследование, представим в правительство информацию для решения вопроса о дальнейшей рекультивации участка.

Бывшая промзона представляет собой огромную площадь отравленных водоемов, почвы и отходов неизвестно какой опасности. Загрязнено 142,9 га земли, а объем накопленного шлама и ила оценивается в 412,14 тысячи кубометров.

Территория требует тщательного изучения для разработки проекта по ликвидации накопленного вреда», – сообщила в соцсетях руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.