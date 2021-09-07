В Башкортостане за сутки не зафиксировано ни одного нового очага лесных пожаров

За сутки в республике не зафиксировано ни одного нового очага лесных пожаров, ликвидирован один очаг на площади 70 га в Абзелиловском районе в шести км от населенного пункта.

Однако это не значит, что проблема уже решена: продолжают действовать 2 очага лесных пожаров, локализованные на общей площади 1460 га в Белорецком и Баймакском районах. Пятый класс пожароопасности сохраняется в Буздякском районе.

Для сравнения, 10 августа действовало 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3 104,8 га.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 445 очагов лесных пожаров (в прошлом году – 131 очаг) на общей площади 14 253,845 га (в прошлом году – 4652,69 га).