В Башкортостане загорелся шихан Юрактау

Лесные пожары в республике добрались до шиханов, за сохранение которых боролись местные жители и экоактивисты.
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vk.com/kushtau_live
«Горит вершина Юрактау, нужна помощь добровольцев! Начался верховой пожар. Очень сильный ветер, нужны ранцы, бензопилы, рации. Много змей», – пишут активисты в соцсетях.
В группе «Сохраним Шиханы» во «ВКонтакте» также появилось сообщение:
«Нам передают местные жители, что сильно горит юго-западный склон и вершина шихана Юрактау. Есть опасность перехода на северный, лесистый склон. Нужна помощь!»
Ранее в августе загорелась гора Слюдовая напротив Куштау, а также горный хребет Южного Урала Крыктытау.
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