В Башкортостане загорелся шихан Юрактау

«Горит вершина Юрактау, нужна помощь добровольцев! Начался верховой пожар. Очень сильный ветер, нужны ранцы, бензопилы, рации. Много змей», – пишут активисты в соцсетях.

В группе «Сохраним Шиханы» во «ВКонтакте» также появилось сообщение:

«Нам передают местные жители, что сильно горит юго-западный склон и вершина шихана Юрактау. Есть опасность перехода на северный, лесистый склон. Нужна помощь!»

Ранее в августе загорелась гора Слюдовая напротив Куштау, а также горный хребет Южного Урала Крыктытау.