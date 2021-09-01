В Башкортостане уже сгорело в 3 раза больше леса, чем в прошлом году

Как сообщает МЧС, всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 425 очагов лесных пожаров, за аналогичный период прошлого года – 129 очагов.

Общая площадь горения составила 13 190,185 га, в прошлом году – 4647,57 га.

По состоянию на первое сентября 2021 года продолжают действовать три очага лесных пожаров на общей площади 2518,8 га. Два крупных очага на территории Белорецкого района локализованы, тушение продолжается.

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Пятый класс пожароопасности сохраняется в 26 муниципалитетах.