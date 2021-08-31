«Уфаводоканал» выпустил заявление после обнаружения вредных веществ в одной из уфимcких рек

Эти посты вызвали беспокойство, так как в 90-х именно с выбросов в Шугуровку началась фенольная катастрофа.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии республики, 27 августа специалисты лаборатории в пробах зафиксировали отсутствие кислорода в воде, превышение по сульфатам в четыре раза, по хлоридам в три раза и незначительные превышения ПДК по некоторым органическим соединениям.

29 августа пробы брались повторно и превышения ПДК не выявлено. Источник выбросов также не указан.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о том, что проверило воду в реке Уфа ниже устья Шугуровки около водозабора, и «фенола, нефтепродуктов, других техногенных примесей не обнаружено. Величины обобщенных показателей качества воды (химическое потребление кислорода и др.) в воде Уфы находятся в пределах нормы. Питьевая вода города безопасна для уфимцев».