Башкортостан просит у Рослесхоза деньги на тушение пожаров

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Минлесхоз республики запросил у Рослесхоза дополнительно 11,4 млн рублей на тушение лесных пожаров.

Ранее по поручению Владимира Путина из резервного фонда федерального бюджета регионам на эти цели выделили 24 млрд рублей.

В Башкортостане в 2021 году на тушение пожаров было выделено 96,8 млн рублей – на 2,5 млн рублей меньше, чем в прошлом, а пожаров было значительно больше. 74 млн рублей из этой суммы поступили из регионального бюджета и 22,8 млн рублей – из федерального.