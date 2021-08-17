В Уфимской воде обнаружили фенол, ртуть и хлороформ

Отчет опубликован на сайте администрации Уфы. В воде обнаружено множество вредных веществ, среди них – фенол, формальдегид, хлороформ, ртуть и свинец. Содержание этих веществ не превышает ПДК.

Фенол – это токсичное вещество, раздражающее слизистую оболочку, используется при нефтепереработке и производстве эпоксидных и фенолформальдегидных смол, искусственных волокон. В высокой концентрации запах похож на запах гуаши (потому что в состав гуаши входит фенол).

Объем фенола в уфимской воде в 30 раз ниже нормы ПДК, так что его присутствие не должно оказывать эффекта на здоровье. Общее содержание нефтепродуктов – менее 0,05 мг/л при нормативе 0,1 мг/л.

Единственный показатель, вызывающий беспокойство, – это жесткость воды: при нормативе 7,0 в Уфе этот показатель колебался от 3,2 до 8,0.