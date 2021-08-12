В Башкортостане резко сократилась площадь лесных пожаров

Согласно отчету МЧС от 12 августа, за прошедшие сутки зарегистрировано два новых очага пожаров на общей площади 15,2 га.

10 очагов было потушено на площади 2003,85 гектара, продолжают действовать 17 пожаров на площади 2197,84 гектара.

Четвертый и пятый классы пожароопасности прогнозируются в 26 муниципалитетах, включая Уфу.

Днем ранее мы писали о том, что в Башкортостане действовало 25 лесных пожаров на площади более 3,5 тыс. гектаров. На тушении было задействовано 1,2 тыс. человек и 285 единиц техники.