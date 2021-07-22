Уфимский ученый прокомментировал идею строительства лестницы на шихане Торатау

Об этой идее высказался уфимский биолог, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев.

Он напомнил, что за много лет туристы создали на склонах шиханов сеть тропинок, на которых постоянно вытаптываются краснокнижные растения. Из-за этого вдоль тропинок и в местах стоянок современных людей распространяются инвазионные (завезенные) растения, вытесняющие местную поросль, в связи с чем биологи уже больше 30 лет просят сделать лестницы на Шиханах.

«Некоторые люди выступают против этих лестниц на Шиханы. Они справедливо боятся, что горы потеряют первозданный вид, что лестницы буду смотреться как железные гусеницы, ползущие по склонам. Также есть опасения, что за вход на территорию ООПТ введут плату. И еще что поток туристов после установки лестниц может увеличиться и природе Шиханов будет только хуже. Все эти опасения вполне оправданны.

Именно поэтому необходим диалог. Это не подарок. Лестницы будут делать за счет бюджета, на нашей земле, без обсуждения с нами. Это неправильно. Необходимы общественные слушания, на которых будут обсуждены все нюансы. Вплоть до дизайна этих лестниц, чтобы было понимание, что они будут аутентичными природе Шиханов. Что они не затенят растения, не станут стеной перед животными, не приведут к еще большей проблеме. И все опасения нужно решать в диалоге с обществом.

Лестницы, безусловно, нужны. Но нужно и взаимодействие. Биологической и археологической экспертизам, проведенным для проектирования лестниц, я вполне доверяю – их делали мои знакомые ученые. А вот как осуществят этот грандиозный проект, доведут ли все до ума, не знаю... Но будем верить в лучшее и, конечно, стараться по возможности держать руку на пульсе», – написал Михаил Кривошеев.