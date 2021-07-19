Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в Башкортостане

Массовая гибель пчел в разгар медосбора зафиксирована в Стерлитамакском, Шаранском Гафурийском, Аургазинском, Ермекеевском, Мелеузовском и других районах республики.
Пострадало не менее шести тысяч ульев. В связи с многочисленными жалобами пчеловодов Россельхознадзор и прокуратура в июне начали проверку на этих и близлежащих районах.
Более 260 проб было направлено в лаборатории для исследования. В ведомстве заявили, что гибель пчел, предположительно, вызвана обработкой полей пестицидами и агрохимикатами, которой занимаются сельхозпредприятия.
Ранее в Минлесхозе предполагали, что причиной может быть обработка лесов от непарного шелкопряда. Из-за распространения этого опасного насекомого, убивающего деревья в садах и лесах, в мае 2021 года в республике даже вводили режим ЧС.
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