Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в Башкортостане

Пострадало не менее шести тысяч ульев. В связи с многочисленными жалобами пчеловодов Россельхознадзор и прокуратура в июне начали проверку на этих и близлежащих районах.

Более 260 проб было направлено в лаборатории для исследования. В ведомстве заявили, что гибель пчел, предположительно, вызвана обработкой полей пестицидами и агрохимикатами, которой занимаются сельхозпредприятия.

Ранее в Минлесхозе предполагали, что причиной может быть обработка лесов от непарного шелкопряда. Из-за распространения этого опасного насекомого, убивающего деревья в садах и лесах, в мае 2021 года в республике даже вводили режим ЧС.