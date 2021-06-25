Уфа попала в антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Уфа вошла в двадцатку муниципалитетов Сибири и Урала с самым большим объемом выбросов в 2020 году – 142 тыс. тонн и непочетное 14-е место. Это один из трех миллионников в рейтинге и самый грязный из них. Всего в Сибири и на Урале находятся 66 из 100 самых загрязненных муниципалитетов России.

«Один из трех городов-миллионников, попавших в этот рейтинг, – Уфа. Жители башкирской столицы регулярно жалуются на неприятные запахи. Они описывают их как "приторно-слащавые" или "тухлые". Некоторые замечают, что сильнее всего пахнет по ночам .

"Каждое лето в выходные по ночам в Уфе часто воздух пахнет ужасной химической вонью, и дай бог, если еще не уснули, учуяли запах и поскорее закрыли форточки, иначе наутро у вас ужасное состояние, болит голова, а вы даже не понимаете, почему так", – пишет один из пользователей "ВКонтакте" в ответ на пост автора, который жалуется на резкий химический запах в северной части города.

Чаще всего в Уфе пахнет серой – в выбросах местных предприятий превалируют летучие органические соединения и сернистый ангидрид. Усиление запахов в ночное время тоже имеет объяснение – из-за нехватки финансирования гидрометеорологи в Уфе не могут брать пробы воздуха по ночам, и некоторые предприятия этим пользуются.

Один из главных промышленных объектов Уфы – предприятия "Башнефти" (с 2016 года принадлежит государственной "Роснефти"), у которой в городе расположены три завода, включая нефтеперерабатывающий. Крупные предприятия в Башкирии периодически штрафуют за загрязнение воздуха, но даже сами представители Росприроднадзора признают, что суммы "очень незначительные для таких гигантов"», – говорится в исследовании. При этом издание подчеркивает, что в Уфе, в отличие от некоторых городов, год от года количество выбросов не растет.