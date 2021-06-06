10 из 11 подпиленных кужановских лиственниц выжили

Кужановские лиственницы имеют уникальную для нашей местности форму кроны: обычная лиственница растет прямо, а у кужановских крона курчавая, ветвистая, на весь Южный Урал известно около 20 таких лиственниц, но только 11 из них растут в одном месте – на территории памятника природы Ултык-Карагас. Остальные чаще всего встречаются по одиночке.

В апреле 2021 года волонтеры и ученые, представители Русского географического общества прибыли на территорию памятника природы и пытались залечить деревья с помощью специальных вставок.

«Возвращаемся с Крыкты, с кужановских лиственниц. Посмотрите – деревья радуют внешним видом. Но выглядят по-разному. У одних есть ветки усыхающие в этом году. У других хвоя немного светлее. Но 10 из 11 живы! При этом деревья, в которые вставки не делали, тоже хорошо выглядят! Но и вставки не высохли и выглядят они вполне живыми (сильно бередить раны мы не осмелились). Думаем, "на подъем воды" вставки работают как трубы.

Так или иначе, будем осторожны с выводами. Лучше еще подождать. Хотя Сергей Владимирович, опытный лесник, оптимистичен.



Хранители деревьев сами оперативно вырыли скважину и организовали полив, сделали бурты. Полив этим деревьям сейчас, в жару очень важен. Ждем.

Одно дерево было полностью опилено, там не осталось живых "мостиков" и уже весной оно выглядело нехорошо», – написал в соцсетях уфимский биолог, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев.