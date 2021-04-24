Уфимские биологи до сих пор пытаются спасти уникальные кужановские лиственницы

С апреля текущего года волонтеры и ученые, представители Русского географического общества прибыли на место и приступили к работе по спасению деревьев: специальным инструментом вставляют донорские вставки, которые в случае успеха приживутся и помогут деревьям выжить.

«Кужановские лиственницы имеют интересную, причудливую форму кроны. Обычная лиственница растет как свечка, а у кужановских крона курчавая, ветвистая, словно инопланетная. На весь Южный Урал известно около 20 лиственниц, схожих кужановским. Но только 11 из них растут в одном месте, рядом – на территории памятника природы Ултык-Карагас. Остальные чаще всего встречаются по одиночке. Места их обитания люди стараются не раскрывать.

Кто-то осенью из неясных мотивов подпилил по кругу все 11 лиственниц в Кужаново бензопилой. Таким образом были повреждены сосуды деревьев, передающие питательные вещества и воду от кроны к корню и наоборот. Это то же самое, что перерезать вены человеку. С такими ранами деревья долго не продержатся. Это уголовное дело, и оно все еще ведется.

В эти дни волонтеры и ученые проделывают операцию – вставляют в пропилы донорские ткани, надеясь, что сосуды соединятся. Кроме того, еще предстоит много дополнительных работ – снижение активности кроны, повышение впитывающей силы корней, обработка от вредителей. Есть и дальние планы – постараться сохранить генофонд уникальных деревьев, размножить их искусственным путем. Все это требует серьезных финансовых, физических и умственных затрат.

Шансы на сохранение деревьев ученые дают разные. Иногда мнения меняются в течение дня. Сложно – таких прецедентов еще не было в научной практике. Однозначно – если работы не провести, то деревья погибнут. После операции вероятность их выживания повышается кратно. Надеемся на успех и живучесть лиственниц. А они хотят жить – из последних сил распускают почки прямо сейчас. Если хвоя через несколько недель пожелтеет, то операция не удалась. Но будем верить», – рассказывает уфимский биолог, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев.

Для повышения шансов на выживание деревьев ученые планируют также удалить до 30% кроны, обработать деревья химикатами от насекомых-вредителей, уничтожающих семена, организовать полив с вышки и так далее, но все это по-прежнему не гарантирует успеха операции. Если вы хотите как-то поучаствовать в спасении кужановских лиственниц – можете отписаться Михаилу Кривошееву во «ВКонтакте», на его странице есть и подробная информация о плане работ.