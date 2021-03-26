В «Уфаводоканале» отчитались о состоянии питьевой воды после разлива нефтепродуктов на реке Уфе

Сотрудники Управления гражданской защиты установили ограждения, обрабатывают загрязненную поверхность водоема сорбентом и собирают водную эмульсию. Нефтепродукты попали в реку из ливневой канализации, кто их слил туда – пока неизвестно.

Как сообщает ГУП РБ «Уфаводоканал», предприятие провело отбор воды в месте возможного попадания загрязнения в реку Уфу, а также ниже по течению и в створе южного водопровода.

Исследования показали, что вода соответствует нормативным требованиям. Превышения концентраций нефтепродуктов в питьевой воде не обнаружено. «Уфаводоканал» продолжит усиленное тестирование воды в ближайшее время.