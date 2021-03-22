В Уфе в «Час Земли» пройдет забег по центру города

Акция «Час Земли» ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Ее цель – привлечение внимания к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В городе выключат только внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений, наружное освещение улиц и общественных пространств, аэронавигационные огни и светофоры будут работать в штатном режиме.

Сбор участников забега начнется в 20.00 на Верхнеторговой площади. Участники пробегут по Ленина до Советской площади, по парку Матросова и обратно к Гостиному двору, общая дистанция – порядка трех километров. Участие бесплатное, единственное условие – иметь при себе фонарик.

Зарегистрироваться можно на сайте акции.