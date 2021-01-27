В Башкортостане будут развивать систему раздельного сбора мусора

В Башкортостане эта система уже начала развиваться по двум направлениям: первое – организация сбора мусора и приучение жителей к раздельному сбору. Сейчас в крупных городах республики установлены контейнеры для бумаги, стекла и прочего.

Второе направление – обеспечение республики современными мусоросортировочными комплексами. Уже создано 14 таких комплексов, планируют построить еще 10.

По информации Минэкологии, в минувшем году сортировку прошло только около 26% отходов. Создание комплексов позволит увеличить долю мусора, который можно утилизировать, а не отправлять на захоронение. Это снизит нагрузку на экологию и поможет сдерживать рост тарифов на вывоз мусора.

Для сравнения, в новом комплексе в Благовещенске, строительство которого полностью завершится к 2024 году, на вторичную переработку будет отправляться до 60% мусора.