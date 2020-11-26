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  • Экология
  • Экология

В Уфе можно сдать вещи на благотворительность и переработку

Проводить дома генеральную уборку и «расхламляться» принято ближе к Новому году. А что если разобрать шкаф уже сейчас, до начала декабрьской суеты и череды дедлайнов по работе?

Вещам можно подарить вторую жизнь. До 8 декабря приносите вещи на точку приема у центрального входа МЕГИ. Здесь примут одежду в хорошем состоянии и домашний текстиль: постельное белье, скатерти, шторы, тюль, халаты и тканевые салфетки.

Через фонд «С любовью‎» одежду передадут нуждающимся, а фонду «Второе дыхание‎» магазин ИКЕА передаст домашний текстиль: тот, что в хорошем состоянии, пойдет на благотворительные цели, а старый пойдет на ресайкл: из хлопка изготовят тряпье, а из синтетики - тепло- и звукоизоляцию.

На переработку не примут:

  • ветхий текстиль,
  • одеяла, подушки и ковры,
  • старую и грязную одежду,
  • нижнее белье,
  • обувь.

Участникам MEGA Friends и IKEA Family за сдачу вещей подарят экосумку.

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