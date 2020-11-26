В Уфе можно сдать вещи на благотворительность и переработку

Вещам можно подарить вторую жизнь. До 8 декабря приносите вещи на точку приема у центрального входа МЕГИ. Здесь примут одежду в хорошем состоянии и домашний текстиль: постельное белье, скатерти, шторы, тюль, халаты и тканевые салфетки.

Через фонд «С любовью‎» одежду передадут нуждающимся, а фонду «Второе дыхание‎» магазин ИКЕА передаст домашний текстиль: тот, что в хорошем состоянии, пойдет на благотворительные цели, а старый пойдет на ресайкл: из хлопка изготовят тряпье, а из синтетики - тепло- и звукоизоляцию.

На переработку не примут:

ветхий текстиль,

одеяла, подушки и ковры,

старую и грязную одежду,

нижнее белье,

обувь.

Участникам MEGA Friends и IKEA Family за сдачу вещей подарят экосумку.