В Уфе можно сдать вещи на благотворительность и переработку

Проводить дома генеральную уборку и «расхламляться» принято ближе к Новому году. А что если разобрать шкаф уже сейчас, до начала декабрьской суеты и череды дедлайнов по работе?
Вещам можно подарить вторую жизнь. До 8 декабря приносите вещи на точку приема у центрального входа МЕГИ. Здесь примут одежду в хорошем состоянии и домашний текстиль: постельное белье, скатерти, шторы, тюль, халаты и тканевые салфетки.
Через фонд «С любовью» одежду передадут нуждающимся, а фонду «Второе дыхание» магазин ИКЕА передаст домашний текстиль: тот, что в хорошем состоянии, пойдет на благотворительные цели, а старый пойдет на ресайкл: из хлопка изготовят тряпье, а из синтетики - тепло- и звукоизоляцию.
На переработку не примут:
- ветхий текстиль,
- одеяла, подушки и ковры,
- старую и грязную одежду,
- нижнее белье,
- обувь.
Участникам MEGA Friends и IKEA Family за сдачу вещей подарят экосумку.
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