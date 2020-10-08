Берега одной из уфимских рек очистят от мусора

13 октября пройдет марафон «Чистые берега»: добровольцы из Республиканского волонтерского центра соберут мусор вдоль реки Уфы.

На этой реке расположены водозаборы, то есть вода из нее поступает в водопровод Уфы. Жителей города приглашают принять участие в акции, для добровольцев будет организована развлекательная программа и питание, а активные участники субботника получат подарки с символикой акции «Вода России». Инвентарь (мешки и перчатки) выдадут на месте.

Акция начнется в 14.00, место сбора – на площадке у пересечения улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы.