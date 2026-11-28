Звание «Мать-героиня» в России присваивается указом президента женщинам-гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей, которые также получили гражданство РФ.
В преддверии Дня матери президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем жительницам Башкортостана. О них рассказал премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев.
Татьяна Муфтахова из Туймазинского района вместе с супругом воспитывает десятерых детей. Старшие уже работают, помогают родителям по хозяйству и заботятся о младших.
Лидия Тефтерова из Бижбулякского района много лет работала дояркой, вырастила пятерых сыновей и пятерых дочерей. Сегодня у нее уже 19 внуков.
Людмила Мартышина из Дюртюлинского района вместе с супругом вырастила десятерых детей. Кто-то уже получил профессию и работает, кто-то еще учится.
Светлана Шабалина из Давлекановского района воспитала одиннадцать детей. В этом году Шабалины стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Всей семьей они занимаются волонтерством.
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