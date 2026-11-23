В декабре 2025 года пенсионеру в мессенджере написал якобы ректор вуза. Под предлогом актуализации сведений о трудовом стаже мужчину убедили сообщить код из СМС‑сообщения.

Далее действовали по стандартной схеме: с мужчиной связались лица, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств, которые убедили его, что он стал участником противоправных действий и для сохранения денег ему необходимо установить специальное приложение на телефон. Пожилой человек, будучи введенным в заблуждение, выполнил требуемые действия и перевел почти 200 тыс. рублей.

Обвиняемый житель Иркутска является соучастником мошенников (вероятно, дроппером) – ему-то и пришлось по решению вернуть пенсионеру полную сумму.