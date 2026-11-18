Будучи главой администрации города, Бурдина продала ООО «Профлаб» объект культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова», находящийся в собственности мэрии, по заведомо заниженной цене. Ущерб городу оценили в 2,5 млн рублей.

Также подсудимая в декабре 2024 года через своего заместителя, выступавшего посредником, получила взятку в значительном размере – 30 тыс. рублей – от представителя подрядной организации. За это она подписала приемки по муниципальному контракту при фактическом несоответствии произведенных работ проектно-сметной документации.

Кроме того, подсудимая в сентябре 2024 года дала указание директору муниципального учреждения заключить прямой договор с определенной компанией на обустройство светофора, незаконно отменив результаты по ранее проведенному конкурсу.

В судебном заседании подсудимая вину не признала.

В марте текущего года стало известно, что суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на четыре года.

Теперь же Верховный суд отменил этот приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство.

«Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия установила, что суд первой инстанции оставил без оценки некоторые доводы и доказательства, представленные стороной защиты, имеющие значение для правильного разрешения дела. В связи с этим приговор отменен, уголовное дело направлено в тот же суд на новое судебное разбирательство, но иным составом суда.

Учитывая, что все следственные действия в отношении подсудимой завершены, а также принимая во внимание ее личность, характер и степень тяжести преступлений, в которых она обвиняется, судебная коллегия изменила меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», – сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана.