Как установлено судом, обвиняемый получал взятки от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, а также за осуществление общего покровительства по службе, не привлекая их к ответственности в случае нарушения условий трудового договора.

Суммы взяток варьировались от 11 до 109 тыс. рублей. Всего им получено более 350 тыс. рублей.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 700 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях, связанных с пассажирскими перевозками, в течение пяти лет.

Кроме того, в доход государства обращено более 175 тыс. рублей, изъятых у осужденного.