Но сейчас это не совсем удобно: приходится сначала покупать форму за свой счет, а потом оформлять компенсацию.

Парламент подготовил законопроект, который позволит оплачивать школьную форму электронным сертификатом. Так родителям не придется сначала тратить собственные деньги и ждать возмещения: сертификатом можно будет воспользоваться непосредственно при покупке.

Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил председатель Госсобрания Андрей Назаров.

Такой механизм уже используется в республике в пилотном режиме, теперь предлагают закрепить его в законодательстве. Документ рассмотрят в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании. Порядок использования сертификата и его номинал определит правительство.