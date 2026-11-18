На сегодняшний день для многодетных семей Башкортостана действует мера поддержки: родители могут получить компенсацию затрат на покупку школьной формы.
Но сейчас это не совсем удобно: приходится сначала покупать форму за свой счет, а потом оформлять компенсацию.
Парламент подготовил законопроект, который позволит оплачивать школьную форму электронным сертификатом. Так родителям не придется сначала тратить собственные деньги и ждать возмещения: сертификатом можно будет воспользоваться непосредственно при покупке.
Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил председатель Госсобрания Андрей Назаров.
Такой механизм уже используется в республике в пилотном режиме, теперь предлагают закрепить его в законодательстве. Документ рассмотрят в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании. Порядок использования сертификата и его номинал определит правительство.
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