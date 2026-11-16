Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП в Башкортостане

19-летний водитель «Лады Гранты» допустил столкновение со встречной машиной ГАЗ-3302.

В результате ДТП пассажиры «Гранты» 61 и 49 лет скончались на месте до приезда скорой. Три человека, включая водителя «Гранты», были госпитализированы.

Сегодня, 16 ноября, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что на данный момент все пострадавшие остаются в Центральной городской больнице Сибая.

Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, состояние еще одной пострадавшей – крайне тяжелое.