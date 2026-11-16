Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП в Башкортостане

В прошлую субботу в Баймакском районе, на 123 км дороги Магнитогорск – Ира произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Кадр из видео, опубликованного пресс-службой Госавтоинспекции Башкортостана

19-летний водитель «Лады Гранты» допустил столкновение со встречной машиной ГАЗ-3302.

В результате ДТП пассажиры «Гранты» 61 и 49 лет скончались на месте до приезда скорой. Три человека, включая водителя «Гранты», были госпитализированы.

Сегодня, 16 ноября, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что на данный момент все пострадавшие остаются в Центральной городской больнице Сибая.

Состояние двоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, состояние еще одной пострадавшей – крайне тяжелое.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: