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Жителям Башкортостана напомнили о сроке уплаты налогов

Минфин Башкортостана сообщает о том, что в регионе завершилась массовая рассылка налоговых уведомлений за 2025 год. Если бумажная квитанция еще не дошла, начисления уже доступны в цифровых сервисах.

Крайний срок уплаты налогов за 2025 год, напомнили в министерстве, – первое декабря 2026 года.

Просрочка запускает механизм взыскания: со второго декабря будут ежедневно начислять пени (1/300 ключевой ставки ЦБ). Налоговая направит в банк поручение о списании долга и блокировке счетов.

Если этой меры будет недостаточно – к делу подключаются судебные приставы: арест имущества, запрет на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью, ограничение выезда за границу.

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