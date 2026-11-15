Жителям Башкортостана напомнили о сроке уплаты налогов

Крайний срок уплаты налогов за 2025 год, напомнили в министерстве, – первое декабря 2026 года.

Просрочка запускает механизм взыскания: со второго декабря будут ежедневно начислять пени (1/300 ключевой ставки ЦБ). Налоговая направит в банк поручение о списании долга и блокировке счетов.

Если этой меры будет недостаточно – к делу подключаются судебные приставы: арест имущества, запрет на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью, ограничение выезда за границу.