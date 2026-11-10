В Башкортостане некоторые пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

Депутат Госдумы, зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин напомнил о том, что в этом году в декабре некоторые пенсионеры получат двойную выплату.

Это стандартная практика. Двойную пенсию могут получить россияне, которым пенсия поступает на банковский счет с первого по десятое число месяца. Вторая выплата – за январь, то есть в таком случае в январе пенсии не будет.

Пенсионерам, у которых дата выплаты приходится на период с 11 числа и далее, следует ориентироваться на праздничное расписание и январский график, у них двойной пенсии в декабре не будет.