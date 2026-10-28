В Башкортостане мошенники вынудили несовершеннолетнюю совершить теракт

Как сообщили в следкоме, ранее в октябре текущего года несовершеннолетняя жительница Ишимбая при покупке товара получила сообщение о том, что она якобы передала иностранным спецслужбам координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры.

Испугавшись ответственности, 23 октября девушка, действуя по указанию неизвестного ей лица, полученному через мессенджер Telegram, подожгла топливораздаточную колонку на автозаправке и служебный автомобиль правоохранительного органа в Салавате.

Ущерб оценили в более чем 2,2 млн рублей.

Девушку вскоре поймали. Правоохранители изъяли компьютеры, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.