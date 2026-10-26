В Уфе за выходные произошло 89 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 89 ДТП, пострадали пять человек.

Пресечено 708 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (59), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (54).

Кроме того, оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в пятницу, 23 октября, около часу дня напротив дома №170 по улице Рубежной 54-летний водитель Hyundai Sonata врезался в Kia Rio. 37-летний водитель последней с травмами был госпитализирован.