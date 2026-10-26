В Уфе за выходные произошло 89 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 25 и 26 октября.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 89 ДТП, пострадали пять человек.
Пресечено 708 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (59), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (54).
Кроме того, оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.
Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Также в пятницу, 23 октября, около часу дня напротив дома №170 по улице Рубежной 54-летний водитель Hyundai Sonata врезался в Kia Rio. 37-летний водитель последней с травмами был госпитализирован.
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