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В Уфе за выходные произошло 89 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 25 и 26 октября.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 89 ДТП, пострадали пять человек.

Пресечено 708 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (59), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (54).

Кроме того, оштрафовали 49 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в пятницу, 23 октября, около часу дня напротив дома №170 по улице Рубежной 54-летний водитель Hyundai Sonata врезался в Kia Rio. 37-летний водитель последней с травмами был госпитализирован.

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