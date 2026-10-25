Уфимцы добираются до работы в среднем за 30/48 минут. А хотели бы за 18

Сервис Superjob провел опрос среди жителей 23 крупных городов России, чтобы определить, сколько времени они тратят на дорогу до работы ежедневно.
Выяснилось, что чаще всего общественным транспортом для поездок на работу пользуются жители Москвы (65%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирска (50%).
Наибольшая доля автомобилистов — в Казани (55%), Хабаровске (54%), Тольятти (53%) и Красноярске (52%).
Согласно результатам опроса, в Уфе на автомобиле до работы ездят 47% горожан, на общественном транспорте – 40%. За два года автомобилистов стало меньше, а тех, кто пользуется общественным транспортом, – больше.
Среднее время в пути изменилось незначительно: 48 минут на общественном транспорте и 30 минут на машине (в 2024 было 49 и 33 соответственно). При этом в среднем уфимцы хотели бы добираться до работы не дольше 18 минут.
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