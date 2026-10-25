Уфимцы добираются до работы в среднем за 30/48 минут. А хотели бы за 18

Выяснилось, что чаще всего общественным транспортом для поездок на работу пользуются жители Москвы (65%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирска (50%).

Наибольшая доля автомобилистов — в Казани (55%), Хабаровске (54%), Тольятти (53%) и Красноярске (52%).

Согласно результатам опроса, в Уфе на автомобиле до работы ездят 47% горожан, на общественном транспорте – 40%. За два года автомобилистов стало меньше, а тех, кто пользуется общественным транспортом, – больше.

Среднее время в пути изменилось незначительно: 48 минут на общественном транспорте и 30 минут на машине (в 2024 было 49 и 33 соответственно). При этом в среднем уфимцы хотели бы добираться до работы не дольше 18 минут.