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Жительницу Башкортостана арестовали за похищение собственной дочери

Следственными органами СК РФ по РБ предъявлено обвинение 43-летней женщине и 32-летнему иностранному гражданину.

Фото: СК РФ по РБ

Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

18-летняя девушка получила страховые выплаты в связи с гибелью отца при участии в специальной военной операции. Матери девушки эти выплаты не полагались, поскольку брак с погибшим был расторгнут.

Мать такой расклад не устроил. 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке обвиняемые, применяя насилие, затолкали девушку в автомобиль и вывезли в частный дом в Федоровском районе, где удерживали и требовали согласиться на совместное расходование страховых выплат.

Впоследствии потерпевшей удалось найти телефон и обратиться в правоохранительные органы, после чего она была освобождена сотрудниками полиции, а фигуранты задержаны. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу.

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