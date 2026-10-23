Жительницу Башкортостана арестовали за похищение собственной дочери

Они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

18-летняя девушка получила страховые выплаты в связи с гибелью отца при участии в специальной военной операции. Матери девушки эти выплаты не полагались, поскольку брак с погибшим был расторгнут.

Мать такой расклад не устроил. 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке обвиняемые, применяя насилие, затолкали девушку в автомобиль и вывезли в частный дом в Федоровском районе, где удерживали и требовали согласиться на совместное расходование страховых выплат.

Впоследствии потерпевшей удалось найти телефон и обратиться в правоохранительные органы, после чего она была освобождена сотрудниками полиции, а фигуранты задержаны. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу.