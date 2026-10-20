Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане 19-летнюю девушку отправили в тюрьму за подготовку теракта

В Стерлитамаке суд вынес приговор 19-летней местной жительнице: она признана виновной в приготовлении к террористическому акту (часть первая статьи 30 и часть первая статьи 205 УК РФ).

В период с марта по июль 2024 года осужденная, которая на тот момент была несовершеннолетней, решила совершить взрыв и поджог на территории промышленного предприятия.

Для этого у нее уже имелись познания в области химии, и она нашла и изучила запрещенное судом экстремистское пособие по изготовлению взрывчатых веществ и совершению терактов, а также вела разведку на местности.

Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: