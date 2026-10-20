В Башкортостане 19-летнюю девушку отправили в тюрьму за подготовку теракта

В период с марта по июль 2024 года осужденная, которая на тот момент была несовершеннолетней, решила совершить взрыв и поджог на территории промышленного предприятия.

Для этого у нее уже имелись познания в области химии, и она нашла и изучила запрещенное судом экстремистское пособие по изготовлению взрывчатых веществ и совершению терактов, а также вела разведку на местности.

Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.