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За неделю почти 18 тыс. жителей Башкортостана заболели ковидом, гриппом или ОРВИ

В Роспотребнадзоре Башкортостана сегодня, 19 октября, отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в республике зарегистрировано почти 18 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и Covid-19.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Ранее в ведомстве отмечали, что в Башкортостан грипп приходит на две-три недели позже, чем в центральные регионы России. Сезон гриппа в регионе обычно начинается в декабре и длится до февраля-марта. Пик заболеваемости приходится на вторую половину декабря и январь.

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