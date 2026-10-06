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В Башкортостане у бывшего чиновника изъяли более 560 земельных участков

В республике до сих пор продолжается расследование дел бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова. Эту тему еще в 2022 году поднял Радий Хабиров.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в период с 2000 по 2010 год тогдашний глава администрации Иглинского района Исхаков организовал проведение аукционов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, установив их стоимость в несколько раз ниже кадастровой.

При этом один из родственников чиновника входил в состав аукционной комиссии, другой фактически осуществлял руководство организациями, участвовавшими в торгах.

После приватизации земельные участки оформлялись в собственность родственников экс-чиновника, а часть из них он оформил на себя после прекращения полномочий.

В результате они завладели землями, которые в последующем были разделены более чем на 560 маленьких участков.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ земельных участков, находящихся в собственности бывшего главы администрации и его близких родственников, суд встал на сторону надзорного ведомства.

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