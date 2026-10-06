У 20-летнего уфимца конфисковали автомобили из-за долга в 12 млн рублей

От возмещения ущерба 20-летний уфимец отказался и прятался от приставов. Какое именно преступление было им совершено – в ССП не уточнили.

Вскоре в службе выяснили, что молодой человек регулярно передвигался по Уфе на автомобилях Mercedes-Benz и Audi A7. При этом транспортные средства официально были зарегистрированы на другое лицо.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на эти автомобили. Суд поддержал ССП, и оба автомобиля были обнаружены и изъяты, на них наложен арест. После проведения оценки оба авто продадут с аукциона, а деньги передадут для погашения задолженности.