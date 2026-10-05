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47-летняя уфимка отдала мошенникам больше 10 млн рублей

В отдел полиции №3 по Уфе поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенников.

47-летняя потерпевшая рассказала о том, что, поверив обещаниям о возможности получения дохода от инвестиций, оформила кредиты под залог квартиры и автомобиля и перевела эти деньги на указанные злоумышленниками банковские реквизиты.

Всего таким образом она передала мошенникам более 10 млн рублей.

После очередного транша «аналитик по торгам» перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее развели, и поспешила обратиться в полицию.

В МВД предупреждают, что эта схема является одной из распространенных уловок мошенников.

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