В Башкортостане коррумпированного чиновника обязали вернуть 2,7 млн рублей государству

Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году бывший глава Аровского сельсовета через доверенных лиц учредил и зарегистрировал хозяйствующие субъекты, деятельностью которых сам фактически управлял.

Он создавал условия для победы аффилированных компаний на аукционе при заключении муниципальных контрактов на благоустройство села, установку контейнерной площадки, ликвидацию свалки, а также по текущему ремонту автомобильной дороги. Общая сумма контрактов составила более 2,7 млн рублей.

Приговором суда он был осужден по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В связи с тем, что сделки были заключены в нарушение конкурентного законодательства и в результате коррупционного сговора, прокурор обратился в суд с требованием о взыскании в доход государства этих 2,7 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.