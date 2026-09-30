Инженер «Уфаводоканала» получил 8 лет тюрьмы за взятки

Суд в Уфе счел достаточными доказательства по делу ведущего инженера ГУП РБ «Уфаводоканал». Он признан виновным в семи эпизодах взяточничества.
В августе-сентябре 2024 года подсудимый, действуя в сговоре с начальником управления «Уфаводоканала», потребовал через посредника 730 тыс. рублей от представителя компании-застройщика за содействие в подключении строящихся жилых домов к сетям водоснабжения и беспрепятственную приемку работ.
В сентябре того же года часть суммы в размере 630 тыс. рублей была передана соучастникам.
Кроме того, инженер систематически получал от застройщиков взятки от 15 до 100 тыс. рублей за ускоренное согласование документации и формальное подписание актов освидетельствования скрытых работ без их фактической проверки.
Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Сумма полученных взяток конфискована в доход государства. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Уголовное дело в отношении соучастника – бывшего начальника управления – выделено в отдельное производство.
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