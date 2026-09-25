Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

У жителя Башкортостана конфисковали Kia Sportage за пьяную езду

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Салавата.

Рендер: kia.com

В июне 2026 года сотрудники Госавтоиспекции задержали нетрезвого 40-летнего мужчину за рулем автомобиля марки Kia Sportage.

Проверка документов показала, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на 220 тыс. рублей с лишением прав на два года, а также конфисковал иномарку в доход государства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: