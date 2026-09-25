У жителя Башкортостана конфисковали Kia Sportage за пьяную езду

В июне 2026 года сотрудники Госавтоиспекции задержали нетрезвого 40-летнего мужчину за рулем автомобиля марки Kia Sportage.

Проверка документов показала, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на 220 тыс. рублей с лишением прав на два года, а также конфисковал иномарку в доход государства.