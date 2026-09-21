Житель Башкортостана отдал мошенникам 5,2 млн рублей

В конце июня этого года мужчине позвонил неизвестный, представился специалистом по криптовалюте и предложил выгодно вложить деньги.

Он убедил потерпевшего установить приложение Saluna и сообщил номер кошелька для перевода средств в качестве инвестиций. Рассчитывая на прибыль, мужчина сначала перевел 10 тыс. рублей, после чего, увидев в приложении дивиденды, решил сыграть по-крупному.

В течение трех месяцев мошенники поддерживали связь с ним, за это время он, воодушевившись легкой виртуальной прибылью, несколько раз переводил деньги на якобы брокерский счет, общая сумма превысила 5,2 млн рублей.

Сразу после очередного транша и вопроса, когда можно будет снять деньги, приложение неожиданно оказалось заблокировано, а «аналитик по торгам» перестал выходить на связь.