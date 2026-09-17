Уфимка отдала мошенникам более 2 млн рублей

В июне текущего года заявительница зарегистрировалась на сайте знакомств, там обратила внимание на анкету мужчины по имени Андрей.

Общение быстро перешло в мессенджер, где женщина пожаловалась на сокращение на работе. Через несколько дней он предложил ей вкатиться в инвестирование и дал контакты своего приятеля.

Тот рассказывал о легальности биржевой деятельности, застрахованных счетах и помог открыть инвестиционный счет. На следующий день уфимка вложила более 20 тысяч рублей. После этого «брокер» убедил ее, что для увеличения дивидендов необходимо вложить больше денег. Тогда потерпевшая внесла миллион рублей личных накоплений, а через некоторое время еще миллион рублей, взятые в кредит.

Спустя несколько месяцев женщина попыталась вывести деньги с «брокерского счета», но не смогла: «техподдержка» потребовала внести еще больше денег.