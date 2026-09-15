Уфимец получил 1,5 года тюрьмы за работу на мошенников

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
В апреле 2026 года мужчина вступил в организованную преступную группу, которая обманывала жителей и похищала их деньги.
По указанию соучастников подсудимый приехал к месту жительства 88-летнего уфимца, где получил от потерпевшего деньги – 1,3 млн рублей. Далее он должен был перевести эту сумму на счета дропперов.
Демский районный суд счел его виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Также с него взыскали сумму ущерба – деньги он уже вернул в добровольном порядке.
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