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Уфимец получил 1,5 года тюрьмы за работу на мошенников

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

В апреле 2026 года мужчина вступил в организованную преступную группу, которая обманывала жителей и похищала их деньги.

По указанию соучастников подсудимый приехал к месту жительства 88-летнего уфимца, где получил от потерпевшего деньги – 1,3 млн рублей. Далее он должен был перевести эту сумму на счета дропперов.

Демский районный суд счел его виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также с него взыскали сумму ущерба – деньги он уже вернул в добровольном порядке.

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