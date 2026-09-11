21-летняя уфимка похитила у подростка почти 840 тыс. рублей

Как сообщили в прокуратуре, с июня 2024 года по октябрь 2025 года девушка обучала 12-летнюю девочку кататься на сноуборде.

В ходе совместных занятий она выспросила у ученицы информацию о материальном положении ее родителей. Далее подсудимая придумала легенду и сообщила ученице ложные сведения о своих финансовых трудностях, кредитных и долговых обязательствах, онкологическом заболевании, «тем самым вызвав у ребенка чувство привязанности и жалости».

Желая помочь своему инструктору, ребенок передал ей деньги, дорогостоящие телефоны, сумки и парфюм известных брендов, принадлежащие ей самой и родителям, на общую сумму почти 840 тыс. рублей.

Суд назначил девушке наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.