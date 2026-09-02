В Минздраве Башкортостана рассказали о состоянии сестер, пострадавших при нападении сверстницы

В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений девушка нанесла им ножевые ранения, обеих оперативно госпитализировали.

Сегодня, второго сентября, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что девочек перевели в другую больницу.

«Сестер, пострадавших от нападения, выписали из КБСМП. Девочки переведены в РДКБ, где продолжат восстановительное лечение.

Впереди еще много работы, и от девочек потребуется немало сил и терпения. Но главное – что их жизни спасены. Благодарю врачей КБСМП за профессионализм и слаженность действий! С первой минуты, как девочки оказались в больнице, медики делали все, что в их силах», – рассказал министр.